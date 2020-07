Waffenruhe scheint am zweiten Tag zu halten .

In der umkämpften Ostukraine scheinen die Konfliktparteien eine neue Waffenruhe am zweiten Tag einzuhalten. Seit Mitternacht habe die Ukraine keinen Beschuss durch die Separatisten festgestellt, teilte die Armee am Dienstag in Kiew mit. Seit Montag gilt eine neue vollständige Waffenruhe mit neuen Zusatzvereinbarungen, die jedoch nach Angaben aus Kiew nicht sofort eingehalten worden war.