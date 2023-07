Tennis Oswald/Haase verpassen Rasen-Titel auf Mallorca

Oswald/Haase verlieren Endspiel auf Mallorca Foto: APA/QUALITY SPORT IMAGES

P hilipp Oswald und sein niederländischer Partner Robin Haase haben den erhofften Rasen-Titel unmittelbar vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verpasst. Der 37-jährige Vorarlberger und Haase unterlagen am Samstag im Endspiel auf Mallorca gegen Yuki Bhambri/Lloyd Harris (IND/RSA) mit 3:6,4:6. Oswald hat damit in seinem 22. Doppel-Endspiel auf der Tour, dem ersten auf Rasen überhaupt, das Dutzend an Turniersiegen nicht voll machen können.

"Uns ist im ersten Satz bei 3:3 ein bisserl der Faden gerissen, dann sind wir nicht mehr zurückgekommen. In Summe waren die anderen dann doch gefährlicher, vor allem Bhambri hat unglaublich retourniert, der andere serviert wie ein Wahnsinniger", lautete Oswalds Analyse. "Jetzt sind wir natürlich ein bisserl enttäuscht, aber der Fokus ist schon Richtung Wimbledon. Wir haben hier vier Matches gehabt und das ist super." Der Inder und der Südafrikaner hatten in Runde eins auch die aktuell beste österreichische Paarung Alexander Erler/Lucas Miedler bezwungen.