Gesuchter Straftäter nach Einbruch geschnappt .

Ein 27-jähriger Einbrecher ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring geschnappt worden. Der Mann hatte um 0.30 Uhr die Scheibe eines Lokals in der Roterdstraße eingeschlagen und war durch das Fenster in den Innenbereich gelangt. Dabei beobachtete ihn eine Zeugin und rief die Polizei. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass nach dem Mann bereits wegen Eigentumsdelikten gefahndet wurde.