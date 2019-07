Rettungskräfte setzten Schneidegeräte ein, um eingeklemmte Passagiere zu befreien.

Die Polizei schloss nicht aus, dass sich weitere Reisende in den beschädigten Waggons befanden. Der Güterwaggon war den Angaben zufolge aus noch ungeklärten Gründen auf den Schienen geparkt. Beim Aufprall sei der Motor des Reisezugs stark beschädigt worden. Mindestens drei Waggons entgleisten. Der Zug war unterwegs von Lahore in die Provinz Balochistan, als in der Provinz Punjab der Unfall geschah.

Zugsunglücke sind in Pakistan nichts Ungewöhnliches. Viele der Zugstrecken stammen noch aus der britischen Kolonialzeit vor 1947 und sind seitdem nicht modernisiert worden.

Premierminister Imran Khan bekundete seine Trauer - er sei betrübt angesichts der verlorenen Leben. Die Opferzahl könne noch steigen, denn der Zustand einiger der 84 Verletzten sei kritisch, sagte Polizeisprecher Hafeez Bugti.

