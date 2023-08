Pakistan erstmals mit mehr als 240 Millionen Menschen

"Es ist besorgniserregend, dass die Bevölkerung in den letzten sechs Jahren um 35 Millionen Menschen zugenommen hat", hieß es in der Mitteilung weiter. 2021 hatte die Weltbank die Zahl der in Pakistan lebenden Menschen noch auf 230 Millionen geschätzt. Knapp ein Viertel davon lebt nach Daten der Weltbank unterhalb der Armutsgrenze.

Im weltweiten Vergleich der bevölkerungsreichsten Staaten liegt Pakistan auf Platz sechs. Mit weitem Abstand vorn liegen Indien und China, gefolgt von den USA, Indonesien und Brasilien.