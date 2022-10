13.288 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Werbung

Die aktuelle Infektionslage in den Bundesländern: In der Bundeshauptstadt Wien sind 2.431 Neuinfektionen gemeldet worden, in Niederösterreich 2.509 neue Fälle, in Oberösterreich waren es 2.950, in Salzburg 969 und in Tirol 538. In Vorarlberg wurden 479 Neuinfektionen dokumentiert, in Kärnten 973, in der Steiermark 1.995 und im Burgenland 444.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Oberösterreich mit 1.224,9, gefolgt von Salzburg, Tirol und Kärnten (1.183,1, 1.151,9 bzw. 1.121,9). Weiters folgen Niederösterreich (1.045,4), das Burgenland (1.008,9), die Steiermark (983,1), Wien (945,8) und Vorarlberg (899,8). Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 hat es in Österreich bereits 5.239.883 bestätigte Corona-Fälle gegeben, verstorben sind bisher an oder infolge von Covid-19 20.823 Menschen.