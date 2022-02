30 Tote bei über 34.000 Corona-Neuinfektionen

Im Lauf des Tages wird auch die Einschätzung des Covid-Prognosekonsortium erwartet. In der vergangenen Woche prognostizierten die Experten, die mit ihrer Beurteilung stets richtig lagen, ein leichtes Absinken nach einer Plateau-Phase.

Eine Zunahme gab es allerdings bei den aktiven Fällen. Derzeit laborieren 278.334 Menschen an einer SARS-CoV-2-Ansteckung. Das sind um 4.200 mehr als am Tag zuvor. Auch die Zahl der täglichen Neuinfektion lag mit 34.409 über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 26.816. Umgerechnet auf die Sieben-Tages-Inzidenz, das sind die Fälle innerhalb einer Woche pro 100.00 Einwohner, gab es einen Rückgang von 2.144,4 auf 2.101,4 Fälle. Das Bundesland mit der höchsten Inzidenz ist derzeit Niederösterreich mit 2.296,6. Dort gibt es auch mit 7.824 neuen Fälle die meisten Neuansteckungen in absoluten Zahlen. Danach folgen Oberösterreich mit 2.197,1, Steiermark mit 2.102, Vorarlberg mit 2.101, Tirol mit 2.084,4, Salzburg mit 2.016,2, Wien mit 1.996,4, Kärnten mit 1.995,8 und das Burgenland mit 1.587,1.

Weiterhin einen leichten Anstieg gab es bei der Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Derzeit liegen deshalb 2.404 Menschen im Spital, das sind um fünf mehr als am Vortag. Während es in Kärnten (minus 22), Salzburg (minus 18), Tirol (minus 13) und in Vorarlberg (minus vier) eine Reduktion bei den Spitalspatientinnen und -patienten gab, hatten alle anderen Bundesländer Zunahmen zu verzeichnen. Den höchsten Anstieg mit 21 Fällen gab es in Oberösterreich. Auf den Intensivstation war die Lage weiter stabil. 196 Schwerkranke mussten dort mit Covid-19 behandelt werden, das sind innerhalb eines Tages um drei und innerhalb einer Woche um fünf Patienten weniger.

Vergleichsweise hoch ist die Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen. Dreißig Todesfälle waren innerhalb eines Tages zu beklagen. Innerhalb einer Woche waren es 190 Tote. Insgesamt hat die Pandemie seit ihrem Ausbruch vor zwei Jahren 14.661 Menschen das Leben gekostet. Das sind pro 100.000 Einwohner 164,1 Menschen.

Nicht ganz so viele Tests wie von Montag auf Dienstag mit weit über 800.000 wurden von Dienstag auf Mittwoch eingemeldet. Da waren es 771.082 PCR- und Antigen-Schnelltests, davon 569.695 aussagekräftige PCR-Tests. Die Positiv-Rate liegt bei sechs Prozent, das ist über dem Durchschnitt der vergangenen Woche mit fünf Prozent.

6.607 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden. Davon waren 673 Erststiche, 1.980 Zweitstiche und 3.954 Drittstiche. 6,2 Millionen Menschen und somit 69,8 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 75,9 Prozent. In Niederösterreich haben 71,9 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70,6 Prozent. Nach Wien (68,9), Tirol (68,2), Kärnten (66,8), Salzburg (66,1) und Vorarlberg (65,7) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 65,5 Prozent.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 2,6 Millionen bestätigte Fälle gegeben. Davon wieder erholt haben sich 2,3 Millionen Menschen. Fast 203 Millionen Tests wurden durchgeführt.