Pandemie 5.121 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Corona-Spitalszahlen stabil Foto: APA/dpa

D ie am Samstag gemeldeten 5.121 Corona-Neuinfektionen liegen leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.890). In Österreich gab es damit 70.028 aktive Fälle, um 587 mehr als am Tag zuvor. Stabil waren die Spitalszahlen: Im Krankenhaus liegen aktuell 1.079 Personen (minus 6), 76 auf Intensivstationen (minus 4).