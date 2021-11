Ärztekammer wirft Haslauer Verunsicherung vor

Die Ärztekammer übt harsche Kritik an Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und dessen Aussage, wonach Virologen Menschen aus Schutz vor einer Infektion am liebsten einsperren würden. Offensichtlich werde hier versucht, von eigenen politischen Versäumnissen abzulenken, meinte ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres am Freitag. In einer Zeit der Verschwörungstheorien und Fake News sei dies "gefährlich".