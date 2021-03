Zunächst stand eine Runde zwischen Vertretern der Bundesregierung und Experten am Programm, danach wurden am Vormittag per Video die Landeshauptleute dazugeholt. Ab 12.30 Uhr will die Regierung dann per Videokonferenz mit der Opposition sprechen. Eine Pressekonferenz danach war Stand Vormittag nicht geplant, weil eben noch keine Entscheidung über weitere Öffnungsschritte aus dem Lockdown getroffen werden soll.

Thema dürfte auch ein geplanter Erlass an die Länder sein, mit dem Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) dafür sorgen will, dass der Vorrang für ältere Menschen und Risikopatienten beim Impfen konsequent umgesetzt wird. Anschober ist ja seit Montag wieder aus dem Krankenstand zurück.

In den letzten Tagen wurde sein Ressort von der ÖVP und Bundeskanzler Sebastian Kurz für mutmaßliche Verfehlungen bei der Impfstoffbestellung scharf kritisiert, der Koalitionspartner forderte die Suspendierung des zuständigen Spitzenbeamten Clemens Martin Auer. Anschober gab nun Montagfrüh bekannt, dass sich Auer aus seiner Funktion zurückziehen muss, weil der Beamte ihn nicht über zweiten Topf, wo mehr Impfstoff abgerufen hätte werden können, informiert habe.

FPÖ-Chef Norbert Hofer forderte vor dem Gespräch Planungssicherheit und einen Ausblick für die nächsten Wochen und Monate in der Pandemiebekämpfung. "Die Menschen in unserem Land sind Lockdown-müde und wollen endlich eine Perspektive, denn sie wollen leben und nicht nur überleben", meinte er in einer Aussendung.

Er erwartet sich denn auch konkrete Antworten zu weiteren Öffnungsschritten, aber auch zur aktualisierten Impfstrategie, ob die Regierung weiterhin am umstrittenen Impfstoff AstraZeneca festhalten will und Details zum digitalen Impfpass. Hofer will aber auch die Debatte um die Impfstoffbestellung thematisieren und wissen, wer denn nun wirklich die Verantwortung für das "Beschaffungsdebakel" trage: Der Bundeskanzler, sein Gesundheitsminister, die EU oder "wirklich nur ein Beamter?"