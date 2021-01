Bereits 2.855 Corona-Tote in Alters- und Pflegeheimen .

Seit Beginn der Coronaviruspandemie sind in Österreich bereits 2.855 Menschen in Alters- und Pflegeheimen mit oder an Covid-19 gestorben. Das sind 43 Prozent aller bisherigen 6.568 Corona-Toten in Österreich.