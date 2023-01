Pandemie China rechnet nicht mit neuer Corona-Welle

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Neujahrsfeiern in China trotz Corona: Regierung erwartet keine Welle Foto: APA/Reuters

C hina schätzt die Gefahr einer neuen großen Infektionswelle in den nächsten zwei bis drei Monaten als gering ein. Rund 80 Prozent der Bevölkerung habe sich bereits einmal angesteckt, begründet die Regierung in Peking die Prognose. Zwar könnten die vielen Reisen während des derzeitigen chinesischen Neujahrfestes stellenweise zu neuen Ausbrüchen führen, sagt der führende Epidemiologe Wu Zunyou. Aber ein massenhaftes Auftreten neuer Infektionen sei unwahrscheinlich.