Corona-Gipfel könnte weitere Lockerungen bringen

Alle Prognoseszenarien würden ergeben, dass nach einem Überschreiten des sogenannten Peaks Lockerungen keinen signifikanten Einfluss hätten, schrieben die Expertinnen und Experten von Gecko in einer kurzen Stellungnahme an die Regierung. Darauf drängen vor allem manche Bundesländer, die alle virtuell beim Gipfel am Mittwoch teilnehmen. Beginnen sollen die Beratungen nach der Ministerratssitzung, danach wird die Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informiert.

Eine weitere Frage, bei der die Länder Druck machen, ist, ob Corona-Tests weiterhin gratis sein sollen. Zuletzt hat sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) - wie etwa auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) - für ein Ende ausgesprochen. Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte zuletzt Beratungen zur Teststrategie in Aussicht gestellt. Wien will die Strategie hingegen beibehalten.