Pandemie Corona-Neuinfektionen in China auf Zweijahreshoch

Leere Straßen in Shanghai aufgrund des Lockdowns Foto: APA/dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in China auf einen Höchstwert gestiegen. Am Sonntag meldete die nationale Gesundheitskommission 13.146 lokale Infektionen. Der Großteil der Fälle (11.691) verläuft der offiziellen Statistik zufolge asymptomatisch. Die Regierung bekräftigte unterdessen ihr Festhalten an der "Null Covid"-Strategie. Nach wie vor befindet sich mit Shanghai die größte Stadt des Landes in einem flächendeckenden Lockdown.