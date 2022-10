Pandemie Corona-Neuinfektionen rückläufig, weniger Spitalsbelag

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

141.744 aktive Corona-Fälle in Österreich Foto: APA/dpa

D ie Coronawelle in Österreich dürfte weiter auf dem Rückzug sein: Für Donnerstag wurden von der AGES 12.459 neue Infektion eingemeldet, vor einer Woche waren es am gleichen Tag 15.099 gewesen. Im Krankenhaus lagen Stand Freitagvormittag 2.538 Personen, das sind um zwölf weniger als am Vortag. Allerdings waren 17 Todesfälle zu beklagen. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 1.029 Fälle auf 100.000 Einwohner.