Pandemie Corona-Prognoserechner sehen weiteren Rückgang in Spitälern

Im Mittel weniger als 1.500 Infizierte auf Normalstationen erwartet Foto: APA/THEMENBILD

L aut den Modellrechnern des Corona-Prognosekonsortiums kommt es in den nächsten zwei Wochen zu einem weiteren Rückgang des Spitalsbelags mit Infizierten. Nach 2.003 Betroffenen auf Normalstationen am (gestrigen) Dienstag, werden am 9. November 1.170 bis 1.780 belegten Betten erwartet, mit einem Mittelwert von 1.443 Betten. Auf den Intensivstationen dürfte die Zahl der Covid-Kranken von 105 auf 56 bis 121 (Mittelwert 83) sinken, geht aus dem Update von Mittwoch hervor.