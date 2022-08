Drei weitere Covid-Tote und rund 3.000 Neuinfektionen

Werbung

Allerdings betrifft der Patientenrückgang nur Wien, alle anderen Bundesländer meldeten wie an den vergangenen Wochenenden und nun auch am Feiertag die gleiche Auslastung seit Freitag. 68 Menschen werden noch auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit dem Vortag ebenfalls nur aufgrund der alleinigen Meldungen aus Wien um sechs belegte Betten und ist innerhalb einer Woche um 13 Patienten zurückgegangen.

Die 3.008 Neuinfektionen bei 29.270 PCR-Tests bedeuten eine Positiv-Rate von 10,3 Prozent. Das Burgenland meldete 99 weitere Ansteckungen, Kärnten 275 und Niederösterreich 789. In Oberösterreich kamen 387 positive Tests hinzu, in Salzburg 178 und in der Steiermark 202. Tirol meldete 145 neue Fälle, Vorarlberg 78 und Wien 855.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 4.828.503 bestätigte Fälle gegeben, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Eine oder mehrere Infektionen hinter sich haben 4.734.035 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 4.298 als wieder frei von dem Virus. Mit Montag gab es damit in Österreich 75.191 aktive Fälle, um 1.293 aktuell Infizierte weniger als am Tag zuvor.