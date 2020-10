Zum ersten Mal hat ein Bundesland bei den Neuinfektion die 1.000er-Marke überschritten. In Niederösterreich wurden von Mittwoch auf Donnerstag 1.074 Fälle registriert. Allerdings waren es tags zuvor mit 103 recht wenige Neuinfektionen in dem Bundesland, das legte den Schluss nahe, dass erst heute die Daten ins Epidemiologischen Melderegister (EMS) nachgetragen wurden.

Rasant ist auch die Zunahme jener Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Von den 1.692 Patienten österreichweit erhielten am Donnerstag 248 Intensivpflege. Am Mittwoch waren es noch 224 Menschen. Die meisten Intensivpatienten gab es in Wien und in Niederösterreich.

Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Toten - am Donnerstag wurden 29 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie 1.056 Menschen an den Folgen von Covid-19, die meisten (333) in Wien.

Am Donnerstagabend tagt wie jede Woche die Corona-Ampelkommission, es könnte zu einer weitgehenden Rot-Schaltung kommen. In Diskussion steht, dass ganz Österreich bis auf einzelne Bezirke rot eingefärbt wird. Erstmals würden also ganze Bundesländer auf die höchste Corona-Warnstufe gestellt. Aber auch eine generelle Rotschaltung von ganz Österreich steht demnach im Raum.