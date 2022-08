Zahl der Corona-Patienten sank seit 1. August um 27 Prozent

Werbung

Am 1. August waren noch 1.559 Personen in Krankenhausbehandlung gewesen, ein Minus von 27 Prozent. 4.654 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden, die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 361,3 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Mit Dienstag gibt es in Österreich 65.623 aktive Fälle, um 2.553 weniger als am Tag zuvor. Am 1. August waren noch 101.174 laborbestätigt aktive mit Corona infizierten Österreicher registriert, somit sank deren Zahl seit diesem Zeitpunkt um 35 Prozent.

69 Personen werden mit Stand 30. August auf Intensivstationen betreut, in der Vorwoche waren es noch 72 gewesen. Zwölf Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 7,1 und in Summe 50 innerhalb einer Woche. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 19.407 Tote in Österreich gefordert, das AGES-Dashboard vermeldete jedoch bereits gestern, Montag, 20.628 Tote - Grund dafür sind die noch rückständigen Nachmeldungen aus den Bundesländern an die Ministerien.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 87.256 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, davon waren 66.125 aussagekräftigere PCR-Tests mit einer Positiv-Rate der PCR-Tests von sieben Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt fast im Schnitt der vergangenen Woche mit 6,9 Prozent.

4.812 Impfungen sind am Montag durchgeführt worden, davon waren 3.759 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 58,9 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft.