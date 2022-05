Pandemie Knapp 3.000 Corona-Neuinfektionen und 13 Todesfälle

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

541 Infizierte in Spitälern, davon 43 auf Intensivstationen Foto: APA/Centers for Disease Control and Prevention

I n Österreich sind in 24 Stunden 2.998 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.517 Fällen, die Sieben-Tage-Inzidenz sank aber leicht auf 196 Fälle je 100.000 Einwohner. 13 Todesfälle kamen seit dem Vortag hinzu. Im Krankenhaus lagen am Feiertag 541 Infizierte, acht weniger als am Mittwoch. 43 Betroffene werden noch intensiv betreut, eine Person weniger im Tages- und 15 weniger im Wochenvergleich.