Pandemie Lage in Spitälern bleibt laut Corona-Prognose stabil

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bei Jüngeren bereits steigende Fallzahlen Foto: APA/AFP/CDC/Alissa ECKERT

D ie Corona-Lage in den Spitälern dürfte in den kommenden zwei Wochen stabil bleiben. Bei den Infektionszahlen hält das Covid-Prognosekonsortium innerhalb der nächsten sieben Tage eine generelle "Trendumkehr zu steigenden Zahlen" für möglich, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Update der Modellrechner hervor. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen gab es zuletzt bereits ein leichtes Plus, in den meisten Altersgruppen aber noch eine Stagnation der gemeldeten Fallzahlen.