Pandemie Maskenpflicht bei Arzt und Spital endet am Wochenende

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Maskenpflicht endet nun auch in vulnerablen Bereichen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M it dem 1. Mai endet ein Teil der noch bestehenden Corona-Regeln: Nur mehr bis 30. April gilt in ganz Österreich in vulnerablen Bereichen wie Spitälern, Alten- und Pflegeheimen und in Arztpraxen eine Maskenpflicht. Ebenfalls auslaufen wird zeitgleich die sogenannte Risikogruppenfreistellung. Ende Juni ist dann auch die Meldepflicht bei einer Covid-Erkrankung Geschichte.