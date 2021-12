Mückstein verspricht Lockdown-Ende

Der Lockdown in Österreich wird am kommenden Wochenende wie geplant zu Ende gehen. Das betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Rande des EU-Rats mit seinen Ressortkollegen wie schon am Vorabend in der "ZiB2". Allerdings dürfte wieder einmal regional unterschieden werden. Denn Mückstein verwies darauf, dass man mit den Bundesländern über einzelne Maßnahmen dort in Verhandlung sei. Wien wird ja wohl schon heute seinen Weg vorstellen.