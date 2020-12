662 Personen starben am Samstag, am Freitag waren es 814 gewesen. Somit stieg die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie am 20. Februar auf 59.514. Die Zahl der registrierten Neuansteckungen sank von 23.225 am Freitag auf 21.052 am Samstag.

Inzwischen entspannte sich auch die Lage in den Krankenhäusern. Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten in Quarantäne sank von 722.935 auf 720.494, jene der in Spitälern behandelten Corona-Kranken fiel in 24 Stunden von 31.200 auf 30.158, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen ging binnen 24 Stunden auf 3.517 zurück, das sind 80 weniger als am Vortag.

Am Freitag sind in Italien Anti-Covid-Auflagen für die Weihnachtszeit in Kraft getreten. Die Regierung in Rom beharrt darauf, die seit Anfang November geltende Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr während der Feiertage aufrecht zu erhalten. Die Mobilität zwischen den Regionen soll zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Jänner verboten sein. Am 25., am 26. und am 31. Dezember sowie am 1. Jänner sollen die Italiener ihre Wohngemeinde nicht verlassen dürfen. Skianlagen öffnen erst am 7. Jänner.