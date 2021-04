Slowakei: Zahl der Coronatoten bei mehr als 10.000 .

In der Slowakei hat die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus den Wert von 10.000 überstiegen. Die Behörden meldeten am Ostersonntag 77 weitere Todesfälle, seit Beginn der Pandemie starben damit 10.025 Menschen in dem Land mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern.