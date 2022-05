Pandemie USA erreichten traurige Marke von einer Million Corona-Toten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mehr Opfer als jedes andere Land auf der Welt Foto: APA/AFP

D ie Glocken der Kathedrale der US-Hauptstadt Washington haben am Montag 1.000 Mal geläutet. Die USA erinnerten damit an die rund eine Million Corona-Tote seit Beginn der Pandemie. Jeder Glockenschlag stand dabei für tausend Todesfälle. "Heute haben wir einen tragischen Meilenstein in unserem Land erreicht: Eine Million Amerikaner sind an den Folgen von Covid-19 gestorben", sagte der Dekan der Kathedrale, Randolph Marshall Hollerith. Das sind mehr als in jedem anderen Land.