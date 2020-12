USA: Mehr als 189.000 neue Corona-Fälle an einem Tag .

In den USA breitet sich das Coronavirus weiter aus. Am Sonntag meldeten die Behörden binnen eines Tages 189.099 Neuinfektionen, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Montagfrüh (MEZ) hervorging. Der bisher höchste Wert war am Freitag mit 249.709 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Die Zahl der binnen eines Tages erfassten Toten lag am Sonntag bei 1.509. Der Höchstwert war am Mittwoch mit 3.668 Toten registriert worden.