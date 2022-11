Pandemie Wieder mehr Corona-Neuinfektionen und Spitalspatienten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Derzeit gibt es in Österreich 42.422 laborbestätigte aktive Fälle Foto: APA/THEMENBILD

S eit zwei Wochen steigen die Corona-Neuinfektionszahlen in Österreich wieder an. Auch in den Spitälern gibt es wieder mehr infizierte Patientinnen und Patienten. Am Wochenende wurde wie immer weniger getestet, somit ist die Zahl der Neuinfektionen unter dem Wochenschnitt. Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden am Sonntag 2.814 neue Infektionen verzeichnet, im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 4.317 neue Fälle hinzu.