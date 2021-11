Wien berät morgen über mögliche Corona-Verschärfungen

In Wien wird sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bereits morgen, Donnerstag, wieder mit Fachleuten über mögliche neue Coronamaßnahmen beraten. Das hat der Stadtchef am Mittwoch im Gespräch mit der APA angekündigt. An sich gilt die aktuelle, erst kürzlich erlassene und vergleichsweise strenge Wiener Verordnung noch bis Ende November. Dass im Wiener Rathaus schon morgen wieder beraten wird, hängt mit den steigenden Infektionszahlen zusammen.