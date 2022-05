Pandemie Zahl der Corona-Toten in Europa über zwei Millionen

Europa beklagt mehr als zwei Millionen Tote seit Pandemiebeginn Foto: APA/AFP

I n Europa hat die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie die Schwelle von zwei Millionen überschritten. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte, meldeten die 53 Länder und Gebiete, für die das WHO-Regionalbüro für Europa zuständig ist, insgesamt 2.002.058 Todesfälle an die Weltgesundheitsorganisation.