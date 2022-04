Katholische Kirche Papst Franziskus feiert Ostersonntagsmesse auf Petersplatz

Papst feiert Ostersonntagsmesse auf Petersplatz Foto: APA/dpa

P apst Franziskus feiert am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom die große Messe zum Ostersonntag. Nach den zwei Corona-Ausfällen 2020 und 2021 werden zu der Feier bei bestem Frühlingswetter wieder Zehntausende Gläubige erwartet. Nach der Messe am wichtigsten Feiertag der katholischen Kirche wird der Pontifex um 12.00 Uhr von seiner Loggia aus den Segen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis, spenden.