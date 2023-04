Papst wäscht Häftlingen am Gründonnerstag die Füße

Werbung

In seiner Predigt rief der Heilige Vater die Priester auf, "Spaltungen und Geschwätz" zu vermeiden. Er warnte auch vor "Nostalgie nach der Vergangenheit, Misstrauen, Pessimismus und Angst". Er appellierte an die Geistlichen, "Harmonie zu bewahren", alle Menschen aufzunehmen und ihnen zu vergeben.

Die zweite große Liturgie am Gründonnerstag ist die Messe zum letzten Abendmahl mit der traditionellen Fußwaschung, die der Papst am Nachmittag in der Justizvollzugsanstalt von Casal del Marmo in Rom vornehmen wird. Dort feiert das Oberhaupt der katholischen Kirche gemeinsam mit den Inhaftierten den Abendmahl-Gottesdienst (16.00 Uhr) und vollzieht dann die rituelle Fußwaschung. Das Ritual geht auf eine Geste von Jesus Christus an seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zurück und ist ein Zeichen der Demut.

Bei den Insassen handelt es sich um zwölf Minderjährige, denen er die Füße waschen und die er umarmen wird, wie das offizielle Nachrichtenportal "Vatican News" berichtete. Die jungen Menschen haben demnach verschiedene Nationalitäten. Bereits in seinem ersten Pontifikatsjahr vor zehn Jahren hatte Franziskus, der damals erst 15 Tage zuvor gewählt worden war, ebenjene Jugendhaftanstalt im Nordwesten Roms besucht, um Füße zu waschen. Seitdem suchte er sich für diesen Anlass stets Einrichtungen mit Menschen in schwierigen Situationen aus.

Am Karfreitag steht dann der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum auf dem Programm, der an den Leidensweg Jesu erinnert. Es ist eine der eindrucksvollsten Zeremonien im römischen Kirchenjahr. Am Samstagabend folgt die mehrstündige Feier der Osternacht im Petersdom, am Ostersonntag die Ostermesse mit dem anschließenden Segen Urbi et orbi.