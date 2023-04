Radsport Paris - Roubaix mit Duell Van Aert gegen Van der Poel

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Van Aert gilt als Sieganwärter in Roubaix Foto: APA/sda

D ie Saison der Pavé-Klassiker mit den berüchtigten Kopfsteinpflaster-Abschnitten findet am Ostersonntag mit der 120. Ausgabe von Paris - Roubaix ihren spektakulären Abschluss. Ohne den in den vergangenen Wochen überragenden Tadej Pogacar wird in der "Hölle des Nordens" ein Duell zwischen den beiden Dauer-Rivalen Wout van Aert und Mathieu van der Poel erwartet. Österreich ist sowohl beim Männer-Rennen als auch bei den Frauen am Vortag mit einem Trio vertreten.