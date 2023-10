Kriminalität Pariser Louvre und Schloss Versailles wegen Drohung geräumt

In Frankreich gilt derzeit die höchste Terrorwarnstufe Foto: APA/dpa/AFP

N ach dem Louvre hat auch das Schloss von Versailles am Samstag wegen Drohungen geräumt werden müssen. Wie der Fernsehsender "BFMTV" berichtete, habe die Evakuierung des Schlosses und seines Parks am Nachmittag begonnen. Das Schloss in der gleichnamigen Stadt in der Nähe von Paris ist das meist besuchte Schloss Frankreichs. Aufgrund einer schriftlichen Drohung hatte der Pariser Louvre bereits Stunden zuvor geschlossen.