USA Parkhaus in New York eingestürzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Gebäudeeinsturz in New York fordert mindestens ein Todesopfer Foto: APA/Reuters

E in vierstöckiges Gebäude ist am Dienstag in New York Citys Lower Manhattan in der Nähe der Pace University eingestürzt, wobei mindestens ein Arbeiter ums Leben kam und fünf weitere Personen, die sich in dem Gebäude befanden, verletzt wurden, so die Behörden. Die Polizei erklärte, sie habe keinen Grund zu der Annahme, dass es sich bei dem Vorfall um etwas anderes als einen Gebäudeeinsturz gehandelt habe.