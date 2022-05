Parlament Nordirland-Wahl - Sinn Fein erstmals stärkste Partei

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Michelle O'Neill führte Sinn Fein in historischen Wahlsieg Foto: APA/dpa

D ie katholisch-republikanische Partei Sinn Fein ist erstmals als stärkste Kraft bei der Parlamentswahl in Nordirland hervorgegangen. Das stand nach Auszählung der meisten Stimmen am Samstagabend fest. Demnach errang die einst als politischer Arm der militanten Organisation IRA geltende Partei mindestens 27 der 90 Sitze in der Northern Ireland Assembly. Sinn Fein löst damit die protestantisch-unionistische DUP als stärkste Kraft ab.