Erste Geschäfte im Designer Outlet wieder offen .

Im Designer Outlet Parndorf haben am Freitagvormittag nach der Schließung aufgrund der Coronakrise die ersten Geschäfte wieder geöffnet. Kritik an diesem Schritt kam von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte in einer Pressekonferenz am Freitag nun eine Prüfung an.