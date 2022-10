Neueröffnung im Zeichen von Stelze, Käsespätzle & Apfelstrudel

Werbung

Eine Alm inmitten der Pannonischen Ebene? Ja, das gibt es - und zwar ab Donnerstag, 20. Oktober, im Entertainment-Center Parndorf. Zwischen dem Cineplexx-Kino und dem Ibis Hotel kann in naher Zukunft traditionelle österreichische Küche genossen werden.

Die Geschäftsführerin des neuen Lokals „Parndofer Alm“ Anita Rosmann gibt einen ersten Einblick in das Konzept und die Speisekarte. „Unsere Gerichte orientieren sich an der deftigen, typisch österreichischen Küche mit Fokus auf Gegrilltem, wie Rippchen und Stelze. Das sind unsere beiden Stars sozusagen, diese werden auf unseren zwei großen Grills frisch zubereitet und so direkt auf die Teller gebracht“, berichtet Rosmann.

Das Team der „Parndorfer Alm“ bietet aber auch Vegetarisches und Bowls an. „Natürlich gibt es bei uns auch Käsespätzle, verschiedene Knödel und Apfelstrudel. Weil wir auch das Fitnessstudio im Haus haben, findet man bei uns auch gesunde Bowls auf der Speisekarte. Bei all dem liegt der Fokus auf Hausgemachtem und frischer Ware“, präzisiert die Geschäftsführerin im Gespräch mit der BVZ.

Die qualitativ hochwertigen Gerichte können aber nicht „nur“ in den neuen, traditionell eingerichteten Räumlichkeiten der „Parndorfer Alm“ genossen werden, das Restaurant hat ein weiteres Ass im Ärmel: ein Take-away-Fenster. „Alle Speisen von unserer Karte können auch mitgenommen und zuhause gegessen werden. Gleich beim Eingang werden diese Gerichte ausgegeben“, erklärt Anita Rosmann.