Mann wollte 33 Spanferkel nach Wien bringen - ungekühlt .

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau haben am Mittwoch 33 geschlachtete Schweine, die in einem Wiener Auto - ungekühlt und ohne jegliche andere Hygienemaßnahmen - auf dem Weg von den Niederlanden in die österreichische Bundeshauptstadt waren, aus dem Verkehr gezogen. Was genau er mit den Spanferkeln vorhatte, darüber schwieg der Lenker des Fahrzeugs.