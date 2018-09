Nach Streit bei Volksfest halbes Ohr abgebissen .

Bei einem Streit auf dem Karpfhamer Fest in Bad Griesbach (Landkreis Passau) ist einem 23-jährigen Besucher das halbe Ohr abgebissen worden. Am Samstag waren zwei Männer auf dem Volksfest in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige wollte den Streit eigentlich schlichten, wurde dabei allerdings schwer verletzt.