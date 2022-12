Ski alpin Paukenschlag in Bormio: Mayer erklärte sofortigen Rücktritt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rang drei in Gröden war Mayers letzter Stockerlplatz Foto: APA/AFP

V öllig überraschend hat der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer am Donnerstag in Bormio seinen Rücktritt vom alpinen Skisport erklärt. Der 32-Jährige war am Mittwoch in der Abfahrt nicht an den Start gegangen, Magen-Darm-Probleme wurden als Grund angegeben. Am Tag danach gab er sein Karriereende bekannt. "Ich habe heute meine letzte Besichtigung gemacht und das reicht mir. Ich habe nicht mehr so den Biss", sagte Mayer während einer ORF-Liveschalte in der ZIB 9:00.