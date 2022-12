Fußball-Idol Pelé-Sohn besuchte kranken Vater zu Weihnachten in Klinik

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Pele kämpft gegen Krebserkrankung (Archivbild) Foto: APA/dpa

E iner der Söhne der brasilianischen Fußballlegende Pelé hat seinen schwer kranken Vater zu Weihnachten in der Klinik besucht. "Er ist gekommen", schrieb Pelés Tochter Kely Nascimento am Samstag neben einem bei Instagram veröffentlichten gemeinsamen Foto mit ihrem Bruder Edson Cholbi Nascimento und dessen Töchtern im Hospital Albert Einstein in São Paulo.