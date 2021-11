Klage gegen Innsbrucks Bürgermeister Willi abgewiesen

Die zivilrechtliche Klage gegen den Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) in Sachen Pema 2-Gebäudeleerstand ist erstinstanzlich abgewiesen worden, berichtete der ORF Tirol am Samstag. Die Errichtungsgesellschaft des Pema 2-Turms des Immobilieninvestors Markus Schafferer hatte Willi wegen Kreditschädigung und Verbreitung unwahrer Tatsachen geklagt. Willi hatte in einem ORF-Interview behauptet, dass von 173 Wohnungen im markanten Turm beim Bahnhof 91 leer stehen würden.