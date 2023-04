Landtag Peter Kaiser erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt

Hier nehmen am Donnerstag die neu gewählten Abgeordneten Platz Foto: APA/THEMENBILD

P eter Kaiser (SPÖ) ist am Donnerstag in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Kärntner Landtages erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt worden. Der Gesamtwahlvorschlag, in dem Kaiser und die anderen sechs Regierungsmitglieder zur Wahl standen, wurde von 22 der 36 Abgeordneten - genau der Zahl der Abgeordneten der SPÖ-ÖVP-Koalition - mit Ja bestätigt.