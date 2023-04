Werbung

2013 war er nach erdrutschartigen Verlusten der Kärntner Freiheitlichen an die Macht gekommen, 2018 verzeichnete die SPÖ einen Stimmenzuwachs. Bei der Landtagswahl heuer am 5. März hatte die SPÖ starke Verluste verzeichnet, war aber trotzdem mit einigem Vorsprung auf die FPÖ stimmenstärkste Kraft in Kärnten geblieben.