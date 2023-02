Pflege Pflegekräfte in Großbritannien beginnen Streik

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Demonstriert wird für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen Foto: APA/dpa

P flegekräfte des britischen Gesundheitsdiensts NHS haben am Montag den bisher größten Streik ihrer Geschichte begonnen. In England demonstrieren damit noch bis zu diesem Dienstag mehrere Zehntausend Beschäftigte für mehr Gehalt sowie bessere Arbeitsbedingungen. Die Berufsvereinigung Royal College of Nursing fordert eine Lohnerhöhung, die deutlich über der Inflation von zuletzt gut zehn Prozent liegt. Erstmals streikten auch Rettungskräfte am selben Tag.