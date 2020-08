3. Runde: Keine Verbesserung von Straka .

Dem Austro-Amerikaner Sepp Straka ist auf der dritten Runde der 102. US PGA Championship im Golf in San Francisco keine Verbesserung gelungen. Nach einer 71er-Runde war er mit dem Gesamtscore von 212 nur im letzten Drittel des Feldes zu finden. Bernd Wiesberger, der zur Halbzeit an elfter Stelle lag (136), hatte seinen Arbeitstag wie die Elite noch nicht begonnen.