Das Smartphone bewegt sich über das Skelett im Buch und schon sind am Gerät nicht nur die Knochen, sondern auch die Organe und die Blutgefäße zu sehen. Das wird mit der Technologie „Augmented Reality“, also „Erweiterte Realität“, möglich und wird von der Applikation (App) Areeka umgesetzt. Es wird drei Partnerschulen geben, jeweils eine in Niederösterreich, in Wien und im Burgenland – und letztere wird die Neue Mittelschule Kobersdorf sein.

„Wer sieht die linke Lunge?“

Am vergangenen Mittwoch wurden Areeka und die Möglichkeiten der „Augmented Reality“ im Rahmen einer schulinternen Fortbildung vorgestellt. „Die Digitalisierung und die digitale Kompetenz ist heuer unser Schulentwicklungsthema. Wir müssen hier fit werden, damit wir das auch an die Schüler weitergeben können. Man muss als erstes die Lehrer schulen“, erklärte Direktorin Carina Werba.

Bei der Schulung. Arkadi Jeghiazaryan und Direktorin Carina Werba. | BVZ

Arkadi Jeghiazaryan führte über die Applikation „Areeka“ aus: „Die Schulbücher werden zum Leben erweckt. ‚Augmented Reality‘, also erweiterte Realität, macht Dinge erlebbar, die für uns sonst unmöglich wären.“ Die App erkennt bestimmte Muster , die im Bild versteckt sind und kann daher erkennen, ob und welche Zusatzinformationen wie 3D-Animationen oder Videos darin versteckt sind.

„Wer sieht die linke Lunge?“ fragte Arkadi Jeghiazaryan bei der Vorstellung, nachdem sich die Lehrer das Modell auf das Smartphone geladen hatten. „Dieses man drehen und zoomen und man kann sich etwa auch anschauen, wie das Blut zirkuliert“, erklärte er.

Die Lehrer aus der Neuen Mittelschule bekamen bei der Fortbildung aber zum Beispiel auch eine Stele, einen Inschriftenstein aus dem alten Ägypten, oder einen Helm zu sehen, der derzeit in einem griechischen Museum steht. „Wir können ihn daher nicht erleben, aber durch die Technologie kann man ihn erlebbar machen“, so Arkadi Jeghiazaryan.

In Kobersdorf soll sich nun eine kleinere Gruppe innerhalb der Lehrerschaft herauskristallisieren, die weiter geschult wird. „Diese geben die Informationen an Interessierte weiter und sind so Multiplikatoren an der Schule“, so Carina Werba.