Weltmeisterschaft Pinkelnig auf WM-Großschanze Sechste - Gold an Loutitt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Norwegerin Lundby ex aequo in Führung Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat als Sechste von der Großschanze ihre dritte Medaille bei der Nordischen WM in Planica deutlich verpasst. Der Normalschanzen-Zweiten fehlten am Mittwoch acht Punkte auf die Podestränge. Während die Mitfavoritin leer ausging, feierte Alexandria Loutitt einen Überraschungserfolg. Die Kanadierin gewann klar vor Titelverteidigerin Maren Lundby (NOR). Bronze ging an die bisher in Planica dreimal vergoldete Deutsche Katharina Althaus.