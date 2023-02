Pinkelnig in Rasnov nur hinter entfesselter Althaus

Werbung

In Absenz der weiteren ÖSV-Asse Chiara Kreuzer und Sara Marita Kramer, die im Hinblick auf die WM in Planica kommende Woche nicht nach Rumänien gereist waren, ging Rang drei an die Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Die 18-jährige Oberösterreicherin Julia Mühlbacher durfte sich als zweitbeste ÖSV-Athletin über Rang sieben und ihre mit Abstand beste Karriereplatzierung im Weltcup freuen. Jaqueline Seifriedsberger wurde Neunte, Hannah Wiegele 29.

"Wieder ein Podestplatz, es ist unglaublich", sagte Pinkelnig trotz Verlust ihrer Halbzeitführung erfreut. "Gratuliere Katharina, der zweite Sprung war unglaublich. Von uns war es wieder eine perfekte Teamleistung." Ähnlich argumentierte ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer: "Es war sehr, sehr erfolgreich für uns. Mannschaftlich können wir sehr zufrieden sein, auch mit den Einzelleistungen."

Am Samstag (10.00 Uhr) steht auf derselben Schanze das nächste Springen an. Es ist das letzte vor den Weltmeisterschaften, die für die Springerinnen am kommenden Donnerstag beginnt.